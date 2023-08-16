КНДР осудила планы провести заседание Совбеза ООН по правам человека 17 августа

Северная Корея осудила намеченное на 17 августа заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное обсуждению ситуации с правами человека в стране. Запрос на проведение этого заседания был подан Соединенными Штатами, Японией, Южной Кореей и Албанией. Заместитель главы Министерства иностранных дел Северной Кореи выразил уверенность в том, что данное заседание строится на геополитических интересах Вашингтона, и оно является попыткой антикорейских сил дискредитировать страну. В своих заявлениях он назвал Соединенные Штаты "державой в упадке".

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Дипломат также подчеркнул, что если Совет безопасности будет заниматься правами человека, то в первую очередь следовало бы обратить внимание на нарушения, совершаемые Соединенными Штатами. Он охарактеризовал их как "антинародную империю зла". В ответ на запрос со стороны Линды Томас-Гринфилд, постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, США и их союзники пояснили, что желают обсудить вопрос о нарушениях прав человека в Северной Корее в контексте международной безопасности.

Заседание Совета безопасности, запланированное на 17 августа, предполагает выступления высокопоставленных представителей и экспертов, включая доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. В рамках заседания также планируется рассмотрение специального доклада, посвященного ситуации с правами человека в Северной Корее.