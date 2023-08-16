Финляндия вступила в НАТО, но сомнения о долгосрочности остаются

После длительных раздумий и обсуждений, Финляндия недавно официально стала членом НАТО, присоединившись к альянсу 4 апреля 2023 года. Однако на фоне этого события появились голоса сомнения в долгосрочной устойчивости этого решения.

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Один из высказавшихся был экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен, который считает, что Финляндия уже сталкивается с определенными внутренними событиями, которые могут представлять угрозу для России. Он выразил свои сомнения в продолжительности пребывания страны в НАТО, отметив, что присоединение к альянсу принесло больше вреда, чем пользы. Туртиайнен также подчеркнул, что граждане страны не всегда имели возможность свободно высказать свою позицию из-за доминирующей пропаганды.

Схожие сомнения высказал и американский экс-разведчик Скотт Риттер, который утверждает, что решение Финляндии вступить в НАТО может поставить ее в невыгодное положение в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что в случае необходимости Москва может оперативно усилить свое военное присутствие у границ для обеспечения безопасности.

Такие сомнения подчеркивают сложность решения о вступлении в НАТО для страны и актуальность обсуждения о том, как это может повлиять на региональную стабильность и безопасность.