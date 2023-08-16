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Трампу предписано добровольно явиться в тюрьму для ареста до 25 августа
Все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит

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Согласно информации, полученной от источников в офисе шерифа округа Фултон, штат Джорджия, бывший президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, получил уведомление о предстоящем аресте. В соответствии с данными, раскрытыми CNN, Трампу предстоит добровольно явиться в тюрьму на Райс-стрит до 25 августа, где он будет подвергнут формальной процедуре ареста.

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Предполагается, что не только Дональд Трамп, но и остальные 19 обвиняемых, связанных с данной ситуацией, также будут приняты в учреждении правосудия на указанную дату. Офис шерифа подтвердил, что процесс ареста будет включать в себя обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

В начале августа этого года, бывший лидер США отказался явиться в суд по новым обвинениям, связанным с делом о секретных документах. По предыдущему соглашению с прокуратурой, Трамп не планировал присутствовать на судебных заседаниях во Флориде, где должны были быть объявлены о новых инкриминируемых ему статьях.



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