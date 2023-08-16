Как отмечают военкоры, российские военные отражают атаку с помощью артиллерии, ПТУРов и FPV-дронов

В сегодняшнем заявлении главного командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявлено о направлении 82-й десантно-штурмовой бригады на передовую. Это знаковое событие, так как данное подразделение было крупным резервом, который Киев держал в запасе.

реклама

Согласно статье, опубликованной в известном экономическом издании Forbes, обозреватель Дэвид Экс детально анализирует этот важный шаг. 82-я десантно-штурмовая бригада, состоящая из 2000 военнослужащих и оснащенная передовыми боевыми машинами Marder и Stryker, вступила в бой в районе Работино, расположенном в Запорожской области на юге Украины.

Журналист подчеркивает, что исход битвы в районе Работино может оказать существенное влияние на ход военных операций. В случае, если российские войска удержат свои позиции, это может предоставить им возможность перейти к контратаке и нанести ответный удар украинским силам.

По данным издания Der Spiegel, ВСУ ранее переместили свои резервные силы к городу Купянск, где происходит активное наступление российских войск, в то время как ВСУ пытаются прорваться через российские оборонительные рубежи на юге.