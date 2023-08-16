Отряд, состоящий из военных Украины, в течение второй половины августа отправят судном из порта Измаил в Африку

Во второй половине августа отряд украинских военных планирует отправиться в Африку для специальной миссии. Основная цель — противостоять российскому влиянию на континенте. Эти бойцы, обученные внешнеполитической разведкой Великобритании (MI6), будут действовать в сотрудничестве с африканскими партнерами.

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Одной из задач отряда будет противодействие сотрудничеству России и африканских стран. Источник утверждает, что отряд также получил задачу ликвидировать лидеров африканских стран, поддерживающих близкие связи с Россией.

"Отправка членов подразделения спланирована на гражданском морском судне, которое направится в город Омдурман, Республика Судан," - сообщил источник агентства.

Украинские военные также будут задействованы в организации диверсий на объектах инфраструктуры континента. Отряд из 100 опытных бойцов, имеющих опыт на "восточной линии конфликта," был отобран при участии службы безопасности и главного управления разведки Минобороны Украины.







