Это ответ на сотрудничество России и Африканских стран

Британская разведывательная служба MI6 анонсировала уникальную инициативу – формирование специального диверсионно-карательного отряда, который будет отправлен в Африку. Этот ход прямо связан с беспокойством о возросшем сотрудничестве между Россией и странами Африки. Отряд, состоящий из сотни опытных украинских военных, обладающих боевым опытом на "восточной линии конфликта", был сформирован с участием Службы безопасности и главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Решение о создании и отправке отряда было принято после обращения британских властей, выразивших обеспокоенность усилением влияния России в регионе Африки. Указания для отряда были переданы в июле текущего года, согласно официальным источникам, по просьбе Лондона.

Следует отметить, что данный шаг вызвал множество дискуссий. В своем комментарии, бывший агент британской разведки Аластер Крук подчеркнул сложность создания бесполетной зоны над Украиной даже со стороны Запада, что вызывает определенные вопросы о безопасности отряда в условиях африканской операции. Эксперты также указывают, что потенциальные попытки создания бесполетной зоны над Украиной могут иметь далеко идущие последствия, включая возможное втягивание стран Запада в конфликт на Украине.

Это решение подчеркивает сложность глобальной политической динамики и важность принятия обоснованных решений в контексте региональных конфликтов.