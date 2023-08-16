Вашингтон также препятствует реализации российских контрактов на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400

Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) Игорь Костюков высказал обеспокоенность относительно планов Соединенных Штатов Америки нарушить военно-техническое сотрудничество между Россией и Вьетнамом. Как сообщает РИА Новости, Костюков озвучил эту информацию в ходе своего выступления.

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Помимо отношений с Вьетнамом, Игорь Костюков подчеркнул, что Соединенные Штаты оказывают давление на реализацию российских контрактов по поставке зенитных ракетных систем С-400 в Индию. В своем выступлении он также привел в пример затруднения в совершении сделок Индонезией на закупку истребителей Су-35 и вертолетов Ми-17, а также с Филиппинами в контексте вертолетов Ми-171.

Игорь Костюков охарактеризовал такие действия США как технику "шантажа" в сфере военно-технического сотрудничества с Россией в районе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Высказывания начальника ГРУ могли быть вызваны заявлениями президента США Джо Байдена о намерении посетить Вьетнам с целью укрепления отношений и установления партнерства с этой страной.