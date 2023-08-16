Начальник ГРУ Костюков: США намерены создать сеть подконтрольных альянсов в АТР

Согласно сообщению агентства РИА Новости, Соединенные Штаты Америки выразили намерение создать сеть стратегических альянсов в регионе Азиатско-тихоокеанского бассейна с целью сдерживания влияния России и Китая. Информацию об этом подтвердил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Игорь Костюков.

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По словам Игоря Костюкова, администрация США планирует переформировать систему безопасности, центрированную вокруг Ассоциации наций Юго-Восточной Азии (АСЕАН), путем создания сети военно-политических альянсов, контролируемых Белым домом. Это направлено на противодействие сотрудничеству России и Китая.

Интересным моментом также стало вовлечение США Южной Кореи в ядерное планирование. Согласно информации, Соединенные Штаты практически интегрируют Южную Корею в свои ядерные планы.

Как сообщается, в Тихом океане российские и китайские военные корабли провели совместное патрулирование. Во время этой операции моряки обеих стран отработали слаженное плавание в различных строевых порядках и организацию защиты отряда.

Также стоит отметить, что американо-корейская группа, занимающаяся вопросами ядерной безопасности, провела первое заседание. Это свидетельствует о дальнейшем стремлении Соединенных Штатов к активной дипломатической деятельности в Азиатско-тихоокеанском регионе.