Соответствующее заявление было сделано на полях ХI Московской конференции по международной безопасности

Вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы, Ренье Урбаэс Фермин, заявил о намерениях министра обороны страны, Падрино Лопеса, совершить официальный визит в Россию. Как сообщает РИА Новости, данное заявление было сделано в ходе ХI Московской конференции по международной безопасности, которая проходила в столице России.

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В своем выступлении на конференции, Ренье Урбаэс Фермин отметил, что ранее внутренние сложности, а также международное давление, с которым сталкивается Венесуэла, препятствовали поездке Падрино Лопеса в Россию. Однако он выразил уверенность в том, что в ближайшее время министр обороны Венесуэлы сможет совершить эту важную поездку и провести встречи с российским руководством.

Важно отметить, что данное заявление вызвало интерес среди аналитиков и экспертов, так как оно указывает на желание Венесуэлы укрепить свои международные связи, особенно в области обороны. По мнению наблюдателей, визит министра обороны Падрино Лопеса в Россию может стать важным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами.

РИА Новости также сообщает о другой актуальной новости: Лаос отказался размещать военные базы США на своей территории в странах АСЕАН. Это решение стало значимым событием в регионе и вызвало дискуссии о влиянии США на политику стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Следует отметить, что ХI Московская конференция по международной безопасности продолжает привлекать внимание мировой общественности, предоставляя платформу для обсуждения актуальных вопросов и нахождения совместных путей решения международных вызовов.