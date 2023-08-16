КТРВ покажет крылатую ракету нового поколения Х-69 и РВВ-МД2 на форуме «Армия»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», организованном Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), ожидается грандиозная презентация передовых технологий в военной сфере. В числе более 90 экспонатов, выставленных на форуме, заслуживает особого внимания новейшая крылатая ракета нового поколения Х-69 класса "воздух-земля".

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Согласно официальным источникам из пресс-центра форума, ракета Х-69 отличается совершенствованными характеристиками, обеспечивая эффективное поражение наземных целей. Новаторский подход к использованию новых материалов позволил снизить эффективную поверхность рассеяния ракеты, повышая её точность и улучшая показатели максимальной дальности, которая составляет до 290 километров.

В рамках той же презентации, представители КТРВ также раскроют важные новости о создании уникальной ракеты малой дальности РВВ-МД2, предназначенной для интеграции на российские истребители пятого поколения Су-57. Система инерциального наведения и передовые технологии обеспечивают более точное поражение воздушных целей в любое время суток и с любого направления.

Форум «Армия-2023» обещает стать уникальной площадкой для демонстрации передовых достижений в военной сфере, подчеркивая важность инноваций и технологического прогресса в обеспечении безопасности и эффективности национальной обороны.