Портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров

На международном военно-техническом форуме "Армия-2023", проводимом под эгидой госкорпорации "Ростех", холдинг "Росэлектроника" впечатлил мир новой технологической революцией. В рамках мероприятия, прошедшего в Подмосковье, гендиректор холдинга Андрей Комогорцев представил компактную радиолокационную станцию (мини-РЛС) инновационного дизайна.

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Созданное на Рыбинском заводе приборостроения (РЗП) 25-килограммовое устройство вызвало шквал интереса среди участников форума и представителей военных структур. По словам Комогорцева, успешно проведенные испытания подтвердили уникальные способности новой станции. Её главное предназначение — обнаружение малых дронов в городских условиях. Способность определения миниатюрных летательных аппаратов на расстоянии до 500 метров делает её весьма эффективным инструментом для охраны акваторий, патрулирования и обеспечения безопасности в условиях плотной застройки.

Помимо этого, амбициозные планы холдинга включают внедрение автоматического режима работы для станции. Это дополнительно усилит её потенциал и значительно расширит сферу её применения.

Не менее зрелищным стало представление новой версии мобильного комплекса "Рать". Этот комплекс, предназначенный для борьбы с беспилотниками, теперь способен применять снаряды с дистанционным подрывом орудия калибра 30 миллиметров. Такие инновации свидетельствуют о стремлении холдинга "Росэлектроника" быть на передовой в разработке современных технологий для обеспечения безопасности и эффективной защиты.