МО РФ заказало партию бронеавтомобилей «Тигр-М» с усиленной защитой

Продвинутые бронеавтомобили "Тигр-М" в модификации "Безумный Макс" привлекли внимание Министерства обороны России. Заказ на данную модификацию был сделан с упором на усиленную защиту.

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Публичная презентация новой версии "Тигра-М" прошла в рамках форума "Армия-2023". Основным улучшением стали навесные бронелисты, предоставляющие защиту элементам автомобиля, включая колеса, двери, радиатор, лобовое стекло и капот. Эти инновации подчеркнули схожесть машины с техникой из постапокалиптических боевиков.

Известно, что новая модификация получила рабочее название "Безумный Макс" и дополнительные бронелисты значительно повысили её общий уровень защиты. Множество экземпляров данной модели уже вошли в арсенал военного ведомства.

Применение "Тигра-М" разнообразно: от выполнения разведывательных миссий и охраны конвоев до обеспечения безопасности военных операций. Вооружение включает в себя пулемет "Корд" и ПКТМ, а также инновационную систему дымовых завес "Туча".

В июне стало известно, что боевые машины пехоты и бронетранспортеры получили дополнительные средства защиты, повышая их общую безопасность.

Не менее важно упомянуть о достижениях "Курганмашзавода": в мае они объявили о разработке комплектов навесной динамической защиты для БМП-3. Это позволит устанавливать дополнительную защиту в полевых условиях в рамках специальных военных операций.