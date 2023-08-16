Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул соблюдение международных норм использования воздушного пространства

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, принадлежащих к дальней авиации, успешно выполнили запланированный перелет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Сообщение о данном событии было опубликовано Министерством обороны России в Telegram, подчеркивая высокий профессионализм летчиков.

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Продолжительность перелета составила более шести часов, а для обеспечения безопасности и координации были задействованы экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35С из состава Воздушно-космических сил (ВКС).

В заявлении генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией, подчеркивается, что перелет прошел с полным соблюдением международных норм использования воздушного пространства. Важно отметить, что летчики дальней авиации регулярно осуществляют подобные перелеты над нейтральными водными просторами различных регионов, включая Арктику, Северную Атлантику, Черное и Балтийское моря, а также Тихий океан.

В июле текущего года Министерство обороны России сообщило об успешной посадке экипажей стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Воркуте в рамках летно-тактических учений.

С начала текущего года представители Объединенной авиастроительной корпорации уже дважды делились информацией о проведении успешных испытательных полетов высокомодернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ.