«Ростех» на форуме «Армия-2023» представил новую систему контрбатарейной борьбы

На основе комплексов разведки "Пенициллин" и управления огнем артиллерии "Планшет-А", в России была разработана передовая система контрбатарейной борьбы. Это важное достижение представили в рамках форума "Армия-2023" компании "Росэлектроника" и "Высокоточные комплексы".

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Система демонстрирует способность обнаруживать позиции артиллерии противника на расстоянии до 38 километров, точно определять их координаты и оперативно нейтрализовывать с применением автоматизированных средств управления огнем.

Важно подчеркнуть, что этот инновационный комплекс способен взаимодействовать с различными артиллерийскими системами и реактивными системами залпового огня. Его работа организована следующим образом: "Пенициллин" регистрирует звуковые и тепловые сигналы от вражеских выстрелов, после чего передает эту информацию на электронную карту. Затем "Планшет-А" производит анализ данных и обеспечивает передачу соответствующих указаний командирам артиллерийских орудий.

Также отмечается, что компания "Росэлектроника" продолжает поставки комплексов артиллерийской звукотепловой разведки "Пенициллин" в войска, используемых в специальных военных операциях. С этим важным достижением связаны усилия военных специалистов и научных групп.

Значительным шагом вперед также стало создание нового комплекса управления артиллерией "Планшет-М-ИР", размещенного в бронеавтомобиле "Атлет". От этом рассказал первый заместитель гендиректора "Ростеха", Владимир Артяков, в августе прошлого года.