В Иране возбудили несколько дел против экс-президента

Бывший президент Ирана Хасан Роухани оказался в центре нескольких уголовных дел, касающихся финансовых нарушений. Эти обвинения были выдвинуты Специальной прокуратурой по делам духовенства Ирана.

реклама

Судебное разбирательство было инициировано компетентными органами в свете обвинений в незаконных валютных махинациях и подозрениях во вмешательстве в деятельность фондового рынка.

Масуд Сетайеши, представитель судебной власти, подтвердил, что бывший президент, имеющий духовное звание, столкнется с несколькими делами, возбужденными Специальной прокуратурой по делам духовенства. Ожидается, что Роухани предстанет перед судом, чтобы дать ответы на возникшие вопросы.

В период с 2013 по 2021 годы Хасан Роухани занимал пост президента Ирана. Обвинения в его адрес уже выдвигались ранее. В августе 2021 года члены Международного совета Ирана попытались начать расследование в свете ухудшения экономической обстановки за его президентства.

Ранее Соединенные Штаты разрешили использование шести миллиардов долларов, замороженных в Южной Корее, согласно соглашению об обмене заключенными. Эти средства планируется направить на приобретение товаров, не подпадающих под санкции.