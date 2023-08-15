Россия начала серийный выпуск «Блокпоста» для СВО

В России стартовал массовый выпуск разведывательно-ударного тепловизионного комплекса "Блокпост". Данный комплекс разработан для использования в зонах специальных военных операций (СВО). О подробностях этого события сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

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Суть модернизации заключается в улучшении безопасности операторов и добавлении функции возможности проведения ударных действий. Производство данных комплексов переведено в серийное русло, и планируется выпустить несколько тысяч устройств для поставки в зоны СВО. Представители "Астрона" уточнили, что в структуру комплекса интегрированы беспилотные летательные аппараты, включая модель БПЛА400Т. Эта инновационная система предоставляет возможность синтезирования панорамного обзора и отправки беспилотника для доразведки в нужный участок.

Спецификации "Блокпоста" описывают его способность автоматически обнаруживать живую силу на расстоянии до 3,5 километров и технику на расстоянии до 5 километров. Для распознавания обнаруженных целей используется беспилотник на расстояниях до 800 метров.

Значимым событием является также представление на форуме "Армия-2022" модернизированного разведывательного дрона БПЛА400Т, разработанного "Астроном". Данный дрон оснащен системой для точного сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов и способен совершать полеты на расстояние до шести километров.