Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
ОКБ «Астрон»: начат серийный выпуск ударного комплекса «Блокпост» для СВО
Россия начала серийный выпуск «Блокпоста» для СВО

реклама

В России стартовал массовый выпуск разведывательно-ударного тепловизионного комплекса "Блокпост". Данный комплекс разработан для использования в зонах специальных военных операций (СВО). О подробностях этого события сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро "Астрон" на международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

реклама

Суть модернизации заключается в улучшении безопасности операторов и добавлении функции возможности проведения ударных действий. Производство данных комплексов переведено в серийное русло, и планируется выпустить несколько тысяч устройств для поставки в зоны СВО. Представители "Астрона" уточнили, что в структуру комплекса интегрированы беспилотные летательные аппараты, включая модель БПЛА400Т. Эта инновационная система предоставляет возможность синтезирования панорамного обзора и отправки беспилотника для доразведки в нужный участок.

Спецификации "Блокпоста" описывают его способность автоматически обнаруживать живую силу на расстоянии до 3,5 километров и технику на расстоянии до 5 километров. Для распознавания обнаруженных целей используется беспилотник на расстояниях до 800 метров.

Значимым событием является также представление на форуме "Армия-2022" модернизированного разведывательного дрона БПЛА400Т, разработанного "Астроном". Данный дрон оснащен системой для точного сброса кумулятивно-осколочных боеприпасов и способен совершать полеты на расстояние до шести километров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Полковник рассказал об использовании ИИ в российском оружии
Шойгу поручил наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
20
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
23
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
8
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
3
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
8
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
16
Диетолог раccказал о влиянии кваса на набор веса
+
Строительство ГЭС в Нигере остановлено из-за санкций, люди недовольны и просят отменить ограничения
1

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
47
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
7
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
31
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
7
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
14:39
если всё так просто, свой сделаешь ? с забугорским процом ...
Санкт-Петербургские ученые создали промышленный микрокомпьютер из отечественных комплектующих
voykazevoyka
14:38
то есть к импортному процессору припаяли светодиоды и назвали это российским компьтером...
Санкт-Петербургские ученые создали промышленный микрокомпьютер из отечественных комплектующих
Truth Seeker
14:36
Вот я тоже говорю, когда кремлеботам нечего ответить, они дизы накручивают, как будто от этого реальность изменится
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
NelEvg
14:34
36400 ... ну-ну
Камеру ультра дешевого флагмана Redmi K60 Ultra показали в действии
Зелимхан
14:33
этот хохлятские интернет воины тут ошиваются, давно уже тут пасутся бид аудал. ничего на деле не могут как мужчины, все силы уходят что бы минусики тыкать нир ял хун
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
Truth Seeker
14:31
Справедливости ради, силуанова и наибулину на свои места путин ставит, а не абы кто. Фактически он их начальник.
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12 % на фоне падения курса рубля
Truth Seeker
14:28
Да не, кремлеботы
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
Зелимхан
14:28
ох ципсошники как хорошо работаете, за 7 минут 11 пальцев в низ
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
Александр Ерохин
14:20
Один из дивизионов там имел позывной Хлебороб и мы в 82м году разворачивали там матчасть С300
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
Genry
14:16
ЦБ - суки! Силуанов (министр фин.) - их либердастская подстилка. Сами денег в экономику России не вкладывают и мешают другим. Сами повышают курс доллара и стимулируют к его ажиотажной покупке (спеку...
Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12 % на фоне падения курса рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем