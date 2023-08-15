В Турции задержали фигуранта дела о покушении на посла России в Анкаре Карлова

В Турции был арестован важный участник дела, связанного с покушением на бывшего российского посла в Анкаре, Андрея Карлова. Это событие имело место в 2016 году. По сведениям издания "Sabah", операция по задержанию подозреваемого была проведена полицией Стамбула в районе Бейликдюзю на европейской части города. В ходе этой операции был задержан ключевой фигурант дела, у него изъяты мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карта памяти.

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Помимо этого, была также задержана супруга одного из участников покушения на Андрея Карлова. Ранее она отбыла девятилетний срок за участие в террористической группировке.

Согласно предоставленным данным, организатором покушения на Карлова является лицо, находящееся в Соединенных Штатах. Этот человек предоставляет поддержку радикальным элементам из группировки, связанной с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Сообщается, что они получили американские рабочие визы через подставные коммерческие компании.

Напомним, что покушение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года. Атаку совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Министерство иностранных дел России квалифицировало это событие как террористический акт.