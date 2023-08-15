Когда в гениальном контрнаступлении что-то пошло не так

Бывший полковник ВВС США, Седрик Лейтон, выразил свою озабоченность по поводу неудач украинских Вооруженных сил в ходе контрнаступления. В интервью CNN он подчеркнул, что за последние восемь месяцев украинские войска не добились значительных успехов и остались почти на исходных позициях без существенного продвижения.

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Согласно Лейтону, армия России была хорошо подготовлена к контратаке со стороны Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что построение двойных и тройных линий обороны стало причиной затруднений для украинских войск в осуществлении наступления.

Бывший сотрудник разведки США, Скотт Риттер, также заявил, что украинская армия понесла значительные потери в результате проведения контрнаступления. Он считает, что Украина взялась за выполнение миссии, которая представляет собой крайне сложную и практически невыполнимую задачу.