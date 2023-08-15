Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу о выборах 2020 года

Дональд Трамп, бывший президент США, столкнулся с серьезными обвинениями в связи с выборами 2020 года. Прокуратура округа Фултон в Джорджии выдвинула обвинения в отношении Трампа и других 18 членов его избирательной команды. Основные обвинения включают в себя попытки незаконно повлиять на исход выборов и подстрекательство чиновников к нарушению своих обязанностей.

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Обвиненные также сталкиваются с обвинением в рэкете, преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Согласно заявлению прокурора Фэни Уиллис, суд выдал ордер на арест обвиняемых после предъявления обвинений.

Срок для добровольной явки в суд назначен до полудня пятницы, 25 августа 2023 года, в соответствии с законодательством штата Джорджия.

Среди обвиненных также фигурируют Марк Медоуз, бывший руководитель администрации Трампа, а также выдающиеся адвокаты Руди Джулиани и Джон Истман.

Прокуратура округа Фултон ранее опровергла информацию о подаче новых исков против Трампа и отказалась комментировать дополнительные детали.