Это второй убитый за последние дни политик

В Эквадоре произошло страшное событие – был убит Педро Брионес, выдающийся член оппозиционного движения "Гражданская революция". Эту информацию подтвердила Луиса Гонсалес, кандидат в президенты, представляющая данное политическое направление, в интервью для издания Expreso.

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Гонсалес подчеркнула, что настоящее время в Эквадоре характеризуется как период наибольшей напряженности и кровопролития во всей его истории. Она выразила соболезнования семье погибшего Педро Брионеса и обвинила власти страны в ухудшении обстановки в области безопасности.

По предварительным данным, убийство оппозиционного лидера было совершено членами организованной преступной группы, которая пыталась вымогать у него деньги. Следователи также расследуют возможные другие мотивы, которые могли привести к этому трагическому исходу.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, был убит Фернандо Вильявисенсио, также являющийся кандидатом в президенты Эквадора. В результате данного инцидента пострадали восемь человек.