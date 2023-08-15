Кандидата в президенты США возмутила многомиллиардная помощь Украине

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, выразил обеспокоенность тем, что власти его страны направили средства в размере 130 миллиардов долларов на помощь Украине. Он подчеркнул, что в это же время миллионы американцев сталкиваются с недоступностью медицинской страховки и ограниченным доступом к продуктовым талонам.

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Высказываясь в интервью с телеведущим Такером Карлсоном, Кеннеди-младший подчеркнул необходимость решения внутренних социальных проблем перед выделением крупных сумм на внешние инициативы. Он поставил вопрос: "Как мы можем выделять 130 миллиардов долларов на поддержку другой страны, когда у 15 миллионов американцев нет страховки и 30 миллионов лишены доступа к продовольственной помощи?"

Кеннеди-младший также отметил, что по его информации, Соединенные Штаты финансировали события на Майдане в 2013-2014 годах, вложив в них пять миллиардов долларов. Однако эта информация, по его словам, не была широко обсуждена американским правительством.