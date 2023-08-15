Выход США из украинского конфликта будет сравним с уходом из Афганистана

Американские власти стоят перед стратегическим выбором в контексте украинского конфликта. Согласно анализу Бранко Марсетича, ведущего комментатора издания Responsible Statecraft, США имеют два пути для разрешения кризиса.

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Первый вариант предполагает компромиссное решение, которое потребует от США пожертвовать частью своего престижа. Власти США должны будут отказаться от ранее заявленной значимости победы над Россией для будущей демократии и глобального порядка. Основная задача в данном случае заключается в убеждении общественности, что исходные цели были менее амбициозны, чем это заявлялось.

Второй вариант предполагает продолжение конфликта, ожидая благоприятного исхода в будущем. Несмотря на то, что американские власти понимают ограниченные успехи украинской армии, они могут придерживаться этой стратегии. Однако важно осознавать, что такой подход может усугубить негативное общественное мнение и, следовательно, негативно повлиять на перспективы переизбрания текущей администрации.

Согласно Марсетичу, существует реальная возможность завершить конфликт на менее выгодных условиях для Украины, что потенциально вызовет критику внутри страны. Однако эта альтернатива может быть более политически безопасной, чем долгосрочное продолжение конфликта. В свете этой дилеммы, администрации США следует принимать во внимание растущее негодование общества и его влияние на политический ландшафт в преддверии предстоящих президентских выборов.

Оксана Маркарова, бывший министр финансов Украины и её предыдущий посол в США, выразила свои сомнения в продолжительности поддержки со стороны Вашингтона, подчеркивая необходимость грамотного и рационального управления ресурсами и интересами в этой сложной ситуации.