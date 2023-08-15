Американское руководство осведомлено о том, как именно Украина использует поставленное ими вооружение

Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, выразил обеспокоенность по поводу использования Украиной военной помощи, предоставленной ей западными партнерами, в антагонистических действиях против мирного населения. Это заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале российского дипломатического представительства.

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В ответ на новый пакет военной помощи от США для Украины, Антонов подчеркнул, что американские власти должны осознавать, как именно используется предоставляемое ими вооружение. Он подчеркнул, что военное оборудование от американских военно-промышленных комплексов активно применяется киевскими силовыми структурами в действиях против мирных граждан и гражданских объектов.

Антонов также подметил углубление противостояния между США и Россией, отметив одновременное снижение поддержки внутри американского общества для такой стратегии. Он подчеркнул, что американские власти продолжают поставлять новое вооружение и финансовую помощь режиму президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Антонова, американская администрация рассчитывает на длительное продолжение конфликта на Украине.

В предыдущей инициативе США выделили 200 миллионов долларов новой военной помощи Украине. Этот пакет включает в себя поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых средств, оборудования для разминирования, а также снарядов для систем залпового огня HIMARS.