Глава Минфина Германии Линднер: совокупная помощь Киеву составляет €22 миллиарда

Германия внедрила в свой бюджет на ближайшие годы аллокацию средств для поддержки Украины. Эту информацию предоставил немецкий министр финансов, Кристиан Линднер, в ходе интервью для издания Bild.

реклама

Совокупное финансовое обеспечение от Берлина, включая расходы на уход за украинскими беженцами и их размещение, составляет значительную сумму в 22 миллиарда евро. Кроме того, глава Минфина уточнил, что передача дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву зависит от получения согласия союзников и при этом необходимости сохранения оборонительных возможностей Германии. Он подчеркнул, что наиважнейшим моментом является предотвращение причастности страны к текущему конфликту.

Выставленные критерии выполнения данных условий обязательны для осуществления поставки указанных ракет. Кристиан Линднер выразил стремление к оперативному решению данного вопроса, учитывая высокую степень актуальности в условиях продолжающегося конфликта.

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, основной акцент в настоящий момент сосредотачивается на направлении средств противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии и танков на Украину. Это позволит четко реагировать на потребности и обеспечивать стабильность в условиях дебатов о поставках ракет Taurus в Киев.