Отмечается, что на данный момент представители канцелярии Фултонского суда не могут предоставить официальный комментарий по поводу деталей данного протокола, который больше не доступен на официальном веб-сайте суда

В ходе нового судебного процесса Штат Джорджия предъявил иск бывшему президенту США, Дональду Трампу, как было передано информационным агентством Reuters.

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В настоящий момент известно, что Трампа обвиняют в нарушении законов, связанных с коррупцией, а кроме того, он также подвергается обвинению в участии в сговоре с целью совершения мошенничества и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги.

Отмечается, что на данный момент представители канцелярии Фултонского суда не могут предоставить официальный комментарий по поводу деталей данного протокола, который больше не доступен на официальном веб-сайте суда.

Ранее бывший лидер США оценил текущее судебное разбирательство как политическое преследование, подчеркнув, что подобное не должно иметь место в американской системе правосудия. Кроме того, ожидается, что ему будут предъявлены новые обвинения в рамках дела о событиях, связанных с штурмом Капитолия.