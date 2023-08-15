Посол Сергей Андреев: посольство России направило ноту в МИД Польши

Посольство Российской Федерации обратилось к Министерству Иностранных Дел Польши с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно задержания двух граждан России. Согласно данных, предоставленным польскими спецслужбами, эти два индивида якобы были задержаны по обвинению в размещении листовок с информацией о Центре Военных Конфликтов (ЧВК) в городах Варшава и Краков. Информацию о данном инциденте раскрыл Сергей Андреев, посол Российской Федерации в Польше, цитируемый ТАСС.

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Сообщается, что Российская сторона направила официальный запрос в Министерство Иностранных Дел Польши с требованием предоставить подробности о задержанных лицах в соответствии с консульской конвенцией. Дипломат уточнил: «Мы отправили письменное обращение, в котором просим предоставить информацию о задержанных лицах и о предъявленных им обвинениях».

Предварительно Мариуш Каминьский, руководитель Министерства Внутренних Дел Польши, сообщил о задержании двух граждан России, которые подозреваются в совершении шпионажа. Как отмечается, оба подозреваемых были официально обвинены, включая обвинение в совершении шпионских действий, и впоследствии задержаны.