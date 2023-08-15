Он подчеркнул, что Россия продолжает динамичное развитие, охватывая как экономическую, так и научно-техническую и военно-техническую сферы

Западные государства исчерпали свои ресурсы для введения новых антироссийских санкций. Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, в беседе с изданием «Лента.ру», разъяснил, почему США и Евросоюз замедлили темп утверждения последующих пакетов ограничений.

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Григорий Карасин подчеркнул, что несмотря на разнообразие возможных сценариев, становится очевидным, что Россия успешно преодолевает антироссийские санкции, разработанные Евросоюзом и Вашингтоном. Он подчеркнул, что Россия продолжает динамичное развитие, охватывая как экономическую, так и научно-техническую и военно-техническую сферы. Сенатор отметил, что Россия не сторонница санкций, но они не вызывают страха, что доказывается конкретными результатами и успехами.

По мнению Карасина, Запад столкнулся с сложностями, так как основные ограничения в отношении ключевых секторов российской экономики уже введены. Он также отметил, что предсказать дальнейшие события в настоящий момент затруднительно из-за утомления коллективного воображения на Западе, которое стремится найти новые пути оказания давления.

Карасин заключил, что усиливающаяся усталость международного сообщества от долгого противостояния с Россией, в котором задействованы финансы, вооружение и информационная борьба со стороны Запада, вызывает желание завершить эту кампанию.

Сразу после начала российской специальной военной операции на территории Украины США и государства Евросоюза применили рекордное количество ограничений в отношении России. В июне ЕС представил 11-й пакет санкций, который потребовал почти полгода для согласования. Основное воздействие этих мер затронуло предприятия, помогавшие обходить уже действующие санкции.

В июле евродепутат из Германии Гуннар Бек объявил, что Европарламент планирует конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках подготовки нового, 12-го пакета санкций. Разработка этих ограничений началась в конце июня.