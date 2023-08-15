В Стокгольме прошла очередная акция сожжения Корана, разрешенная полицией

В очередной раз в Стокгольме состоялась акция сожжения Корана, которая была разрешена местной полицией. Организаторами данного события выступили выходцы из Ирака — Салван Момика и Салван Наджем. В настоящее время против них возбуждено уголовное дело в связи с обвинениями в разжигании вражды. Информацию об этом предоставил корреспондент ТАСС, находившийся на месте событий.

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На площади, где происходила акция, собрались примерно 60 человек, включая 20 журналистов. Салван Момика и Салван Наджем демонстрировали акт насилия над Священной книгой, пиная и наступая на нее, а также поджигая ее страницы.

Стоит отметить, что на той же площади находились также мусульмане, которые выражали свой протест против данной акции. Один из участников протеста выкрикнул фразу: "Сжигать книги — это не демократия!"

Это не первый случай сожжения Корана в Стокгольме. Подобная акция уже имела место 28 июня, когда тот же Салван Момика вырвал страницы из Священной книги и поджег их. Также 20 июля, у здания посольства Ирака, организаторы провели подобную акцию, пиная Коран, но не прибегая к его сожжению. Однако 31 июля они вновь подожгли страницы Корана возле парламента.