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CNN: Россия и Сербия остались союзниками вопреки давлению
На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

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На Западе пришли к выводу о неудачности попыток разорвать дружеские связи между Россией и Сербией, несмотря на давление, оказываемое на них со стороны других стран. Об этом сообщает информационное агентство CNN.

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Алисия Кернс, депутат и глава Комитета по иностранным делам Великобритании, выразила недовольство тем обстоятельством, что президент Сербии Александр Вучич "вновь и вновь высмеивает Запад".

"Нам говорили, что Вучич поддержит санкции и проявит свою верность нашей стороне. Однако этого не произошло. Нам говорили, что он не станет налаживать отношения с Россией, но в сентябре он подписал соглашение о безопасности с Путиным", - подчеркнула она в ходе беседы с журналистами.

В статье отмечается, что спустя 18 месяцев с начала конфликта на Украине, "текущий подход оказался скорее подкупом, нежели наказанием, и, следовательно, не привел к достижению обозначенных целей" в отношении Сербии.

Ранее Вучич заявил, что российская экономика продемонстрировала неожиданный уровень стойкости, вызвавший удивление. Он также подчеркнул, что, несмотря на определенное ослабление рубля, российская экономика держится весьма устойчиво.

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glavhyilo
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на украине-то не знают украинский даже,а тут английский им ещё учить предлагают.И это в полевых условиях войны.Поэтому хохлам листовки разбрасывают-как правильно сдаваться в плен,потому что там могут ...
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dagnoparte
22:45
Если пиндосов от туда отвадить, то ничего не будет! А так понятно что северная корея мешает им, т.к. блокирует японию и южную корею в возможном конфликте сша против китая. По сути америка это единстве...
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Китя.
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Предупреждён. а там дальше если что не обижайся ок.
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александр плешков
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Тебе вечно красному не привыкать
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доказывать не буду просто словишь банан и все.
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александр плешков
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Китя.
22:42
Да здесь не толпа поднимает тебя. а ты сам себя плюсуешь.
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