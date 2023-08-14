На Западе признали безуспешность попыток разрыва отношений России и Сербии

На Западе пришли к выводу о неудачности попыток разорвать дружеские связи между Россией и Сербией, несмотря на давление, оказываемое на них со стороны других стран. Об этом сообщает информационное агентство CNN.

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Алисия Кернс, депутат и глава Комитета по иностранным делам Великобритании, выразила недовольство тем обстоятельством, что президент Сербии Александр Вучич "вновь и вновь высмеивает Запад".

"Нам говорили, что Вучич поддержит санкции и проявит свою верность нашей стороне. Однако этого не произошло. Нам говорили, что он не станет налаживать отношения с Россией, но в сентябре он подписал соглашение о безопасности с Путиным", - подчеркнула она в ходе беседы с журналистами.

В статье отмечается, что спустя 18 месяцев с начала конфликта на Украине, "текущий подход оказался скорее подкупом, нежели наказанием, и, следовательно, не привел к достижению обозначенных целей" в отношении Сербии.

Ранее Вучич заявил, что российская экономика продемонстрировала неожиданный уровень стойкости, вызвавший удивление. Он также подчеркнул, что, несмотря на определенное ослабление рубля, российская экономика держится весьма устойчиво.