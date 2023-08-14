США захотели разместить новую военную базу в Греции

По последним новостям, Соединенные Штаты проявляют интерес к возможности размещения новой военной базы на островах Лемнос или Скирос в Греции. Информация об этом поступила от издания To Vima.

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Поправка, внесенная в законопроект о бюджете национальной обороны США (NDAA) Палатой представителей, призывает к рассмотрению вопроса о создании новых военных баз в Греции. Особое внимание уделяется островам Лемнос и Скирос, так как контроль над ними может быть использован в качестве инструмента давления на Турцию. Издание ProtoThema подчеркивает важность этих островов в контексте Эгейского моря.

Это решение имеет потенциал обеспечить не только интересы Соединенных Штатов, но и защиту важных военных объектов Греции от возможных угроз со стороны Турции. Как сообщается в материалах, США могут рассмотреть возможность размещения до 20 военных баз в Греции, однако Лемнос и Скирос находятся в фокусе этого внимания.

Кроме того, стало известно о намерении Греции расширить производство боеприпасов для Украины. Компания "Греческие оборонные системы" (Hellenic Defense Systems) ведет переговоры с международными производителями, чтобы принять участие в программе производства снарядов калибра 155 миллиметров. Это усилие направлено на поддержку Украины и пополнение европейских запасов боеприпасов.