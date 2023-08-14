Шойгу назвал лучший ответ санкциям

Министр обороны России, Сергей Шойгу, отметил, что приезд зарубежных делегаций на форум "Армия" является наилучшим ответом на санкции. Он подчеркнул, что этот шаг демонстрирует нежелание позволить деструктивным силам разрушать стабильность и создавать напряжение.

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Согласно информации агентства РИА Новости, Шойгу отметил: "Это лучший ответ любителям санкций и деструктивным силам, создающим напряжение и хаос".

Министр также подчеркнул, что форум "Армия" стал местом встречи для делегаций из разных стран мира. Это событие способствует укреплению международного сотрудничества и обмену опытом в сфере оборонной техники.

Ранее Сергей Шойгу высказывал скептицизм относительно "разрекламированной" западной военной техники. Он подчеркнул, что мнение о ее эффективности не всегда соответствует действительности, что подтверждают представленные на форуме "Армия-2023" военные экземпляры.