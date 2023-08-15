Сотрудничество между китайскими и российскими военными носит открытый и прозрачный характер и направлено на совместную защиту международного равноправия и справедливости

Сотрудничество между Россией и Китаем в сфере военно-морской безопасности строго соответствует нормам международного права и ориентировано на обеспечение мировой и региональной стабильности. Об этом заявил представитель пресс-службы Министерства национальной обороны Китая, У Цянь.

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"Китай и Россия открыто и честно взаимодействуют в вопросах обороны и безопасности, демонстрируя свою приверженность принципам справедливости и равноправия на мировой арене. Это отличается от тактики некоторых стран, которые всё ещё подчинены убеждениям холодной войны", - подчеркнул представитель.

Слова У Цяня были ответом на заявления США и Японии, высказанные в адрес совместных российско-китайских учений в Охотском море. Указав, что эти учения не имеют агрессивной направленности, он призвал японскую сторону к избеганию "ошибочных оценок и инцидентов на море и в воздухе".

Ранее Россия и Китай начали совместные патрули в Тихом океане. Главной целью этих мероприятий было укрепление партнёрства и поддержание стабильности в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна. В ходе совместных патрулей российские и китайские военно-морские силы осуществляли разнообразные тренировки, включая маневры в составе отряда, координацию оборонительных мероприятий, пополнение запасов воды и топлива в процессе плавания, а также решение задач, связанных с противолодочной борьбой и выполнением полетов вертолетов с палубы кораблей.