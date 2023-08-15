Потому что кто-то слишком много ест (с)

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, оказалась заблокированной в Абу-Даби из-за технической неисправности в её самолете, как сообщает информационное агентство AP News.

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Сообщается, что руководительница немецкого министерства иностранных дел не смогла осуществить вылет из Абу-Даби в Австралию из-за механических проблем с посадочным оборудованием на борту воздушного судна Airbus A340, принадлежащего немецким ВВС. Её поездка включала в себя визиты в Новую Зеландию и Фиджи.

Дефект был обнаружен вскоре после взлёта из аэропорта Абу-Даби, и через два часа самолет успешно совершил аварийную посадку, сбросив при этом около 80 тонн топлива, как отметил командующий бортовой экипаж.

Ранее Анналена Бербок делала заявления о необходимости поддержки Украины. Она сравнила контрнаступление Вооружённых сил Украины с фазой восстановления страны, выразив свою поддержку этому процессу.