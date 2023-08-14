ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны

Блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) был учрежден не с целью состязания с G7 и прочими международными организациями, как пояснил представитель ЮАР в структуре БРИКС, Анил Суклал, в беседе с агентством Bloomberg.

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Он подчеркнул, что неправильно интерпретировать БРИКС как антагониста Западу или попытку создать конкурента G7 и Глобальному Северу.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР, высказал поддержку включения Ирана в состав Блока БРИКС. В своих заявлениях он подчеркнул, что ЮАР стремится к приему Ирана в качестве дружественной страны в состав БРИКС и выразил уверенность, что Претория будет полностью поддерживать Тегеран в этом вопросе.