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В ЮАР заявили об отсутствии конкуренции БРИКС и G7
ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны

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Блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) был учрежден не с целью состязания с G7 и прочими международными организациями, как пояснил представитель ЮАР в структуре БРИКС, Анил Суклал, в беседе с агентством Bloomberg.

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Он подчеркнул, что неправильно интерпретировать БРИКС как антагониста Западу или попытку создать конкурента G7 и Глобальному Северу.

Сирил Рамафоса, президент ЮАР, высказал поддержку включения Ирана в состав Блока БРИКС. В своих заявлениях он подчеркнул, что ЮАР стремится к приему Ирана в качестве дружественной страны в состав БРИКС и выразил уверенность, что Претория будет полностью поддерживать Тегеран в этом вопросе.

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REY_B_
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Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
la4mer2018
21:59
Особенно, тот процессор, которого нет ))) Коробочка красивая ))
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александр плешков
21:59
Выложи, тебе лгать не привыкать, ты же с пелёнок поди лжёшь )))
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la4mer2018
21:58
Таких я вам из интернета гору выложу ))) Спасибо, забавно смотреть, как Вы тужитесь )))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
александр плешков
21:58
а я что тебе из сокета должен достать проц под которым в данный момент сижу?
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la4mer2018
21:57
Видимо, Вам на голову, судя по истерикам ))) Давайте ещё фото коробочек, больше и чаще ))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
александр плешков
21:56
Ты патологический лжец и каблук, ты этим гордишься?
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FelsheR-BAN100911
21:54
Это оборудование га одни новогодние праздники окупается. Надеюсь яйца внезапно не импортные?)) Как стоил майонез, так и стоит. Сегодня в магазе был. Причём это реально лучший в мире Новосибирский пров...
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la4mer2018
21:54
Вы мою голову не видели, пухляш ))) А вот что у вас нет 10700к - это факт ))) Вы дурачок, Шурочка. дурачок и понторез ))
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
Михаил Barash Андреев
21:53
Вроде бы об этом и речь.
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