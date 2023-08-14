Депутат бундестага от СДПГ Арльт предостерег от ударов ракетами Taurus по России

Депутат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йоханнес Арльт поднял беспокойство по поводу потенциальных ударов немецкими крылатыми ракетами Taurus по России. Издание Zeit сообщает об этом событии.

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Арльт подчеркнул, что ракеты Taurus имеют дальность полета до 500 километров, что дает возможность использовать их для атак на российскую территорию. Он отметил, что такой сценарий неприемлем.

"Мы видим недостаток критических обсуждений и сомнений в отношении этих ракетных поставок", подчеркнул он, особенно в контексте поставок крылатых ракет Украине. В связи с этим он высказал предложение предоставить гражданам возможность высказаться и участвовать в демократическом диалоге, вместо игнорирования этих опасений.

Ранее Тор Барфус высказал обвинения канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в действиях, которые могли бы нанести ущерб интересам Германии и Украины из-за сомнений в отправке ракет Taurus. Барфус отметил, что Шольц слишком часто прибегает к аргументу "эскалации" в качестве оправдания своих решений.