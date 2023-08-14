В Китае рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, и лидер Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин, систематически поддерживают стратегический диалог, используя разнообразные форматы взаимодействия. Это подтверждено в официальном заявлении Министерства иностранных дел КНР, согласно информации, распространенной агентством ТАСС.

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Представитель дипломатического ведомства Китая, Ван Вэньбинь, подчеркнул, что две страны наращивают сотрудничество в широком спектре областей и поддерживают насыщенную повестку дня. Отвечая на вопрос журналиста о возможном визите Владимира Путина в Китай, он подчеркнул эту тесную дипломатическую связь.

Предварительно стало известно, что министр обороны Китая, Ли Шанфу, намечает посещение России и Белоруссии в период с 14 по 19 августа. В Москве он примет участие в XI Московской конференции по безопасности, а в Белоруссии планируется проведение встреч с высокопоставленными военными и государственными деятелями, а также посещение военных частей.