Чтобы дойти до Крыма надо пройти левобережье

Для завершения конфликта и спасения оставшейся инфраструктуры, Украине разумно рассмотреть возможность отказа от идеи возврата Крыма. Эдвард Люттвак, эксперт в военных вопросах и политический консультант Госдепартамента и Минобороны США, высказал данное предложение в интервью РБК.

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По мнению Люттвака, важным шагом к завершению конфликта станет отказ от притязаний на Крым. Он придерживается взгляда, что разрушение инфраструктуры может стать убедительным стимулом для прекращения военных действий. Эксперт подчеркивает, что Запад может оказать давление на Киев через военную и финансовую поддержку, вынуждая его приступить к переговорам. Кроме того, санкции в отношении России также могут быть использованы в качестве инструмента воздействия.

Такой подход даст Украине шанс сохранить свою независимость и государственность. Возможно, это станет основой для будущих стремлений страны, включая возможное вступление в НАТО. "Решение за Украиной", - подводит итог Люттвак.

Эдвард Люттвак известен своими исследованиями в области истории военных конфликтов и стратегии. Он внес значительный вклад, консультируя военные органы стран-членов НАТО. Предыдущая ситуация, когда его имя попало в украинский список "пропагандистов российской информации", вызвана высказыванием о влиянии Владимира Путина на украинский кризис.

Другой эксперт, бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, также выразил свою точку зрения относительно ситуации. По его мнению, споры о поставках оружия и действиях Москвы привели к осторожности со стороны ряда стран, что сдерживает украинское контрнаступление.