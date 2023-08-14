Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина

Следуя приглашению Сергея Шойгу, министра обороны России, и его коллеги из Белоруссии, Ли Шанфу, министр обороны Китая, совершит визит с 14 по 19 августа, охватывая территории России и Белоруссии. По сообщению китайского министерства обороны, цель визита - укрепление военно-стратегического сотрудничества.

реклама

Программа визита включает участие Ли Шанфу в XI Московской конференции по безопасности, а также встречи с ключевыми военными и государственными деятелями обеих стран. Важной частью визита будет посещение военных объектов, что подчеркнет важность сотрудничества в области обороны.

Стоит отметить, что недавние совместные морские учения России и Китая возле побережья Аляски вызвали волнение в Соединенных Штатах, подчеркивая укрепление военных связей между этими двумя странами.