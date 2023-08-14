Ким Чен Ын проверил заводы и поручил увеличить выпуск управляемых боеприпасов

Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, недавно осуществил проверку оборонных предприятий, в результате чего была высказана неотложная потребность в увеличении объема производства управляемых боеприпасов согласно геометрической прогрессии. Согласно официальным сообщениям от Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), глава государства посетил несколько производственных площадок, включая заводы, специализирующиеся на изготовлении боеприпасов калибров 122 и 240 миллиметров, предназначенных для систем реактивных залповых огней (РСЗО). Это стратегическое решение обусловлено увеличивающимся "оперативным спросом" со стороны вооруженных сил.

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В рамках своей поездки, Ким Чен Ын также посетил завод, специализирующийся на производстве бронемашин, а также предприятия, занимающиеся созданием мобильных пусковых установок для тактических ракет. Дополнительно, в ходе визита были также осмотрены другие оборонные комплексы. Лидер КНДР выразил удовлетворение по поводу оперативных решений, которые были приняты на одном из заводов, занимающихся производством тактических ракет.

Ранее, Ким Чен Ын подчеркнул важность усиления боевой готовности вооруженных сил, включая наращивание способности к проведению наступательных операций. Он также выразил необходимость в снабжении вооруженных сил передовым вооружением и повышении качества боевой подготовки.