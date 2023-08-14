В Финляндии заявили, что не беспокоятся за стягивание российских войск к границе

Финляндия не видит Россию как угрозу и утверждает, что на данный момент нет оснований для беспокойства. Элина Валтонен, министр иностранных дел страны, подчеркивает, что Россия не увеличивала свои вооруженные силы на границе. Она объясняет данное явление предсказуемостью, связанной с проводимыми военными операциями на Украине.

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Заслуживает внимания тот факт, что Финляндия присоединилась к НАТО после начала Северной Восточной операции в прошлом году. С 4 апреля текущего года она официально вступила в ряды Североатлантического альянса, став его 31-м членом. Этот шаг значительно расширяет границы альянса с Россией на протяжении более 1,3 тысячи километров.

Сауле Ниинисте, президент Финляндии, подчеркивает, что членство в НАТО не означает агрессивных намерений и не изменяет фундаментальные принципы внешней политики и стратегии безопасности страны.