Турция активизировала дипломатическую работу и надеется, что президент России Владимир Путин посетит страну

Турция активизировала свою дипломатическую деятельность с надеждой на скорое посещение страны президентом России Владимиром Путиным. Газета "Milliyet" ссылается на достоверные источники, анонсируя предстоящий визит.

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В статье отмечается, что предшествуя приезду Путина, "дипломатия Анкары по вопросам черноморской зерновой инициативы стала еще более активной". Это посещение будет важным событием, так как оно станет первым визитом российского лидера в страну-члена НАТО с начала специальной операции на Украине.

Предварительно в Турции были высказаны предположения относительно времени встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его российским коллегой. Администрация Эрдогана надеется провести переговоры в августе, хотя ранее также рассматривалась возможность встречи в сентябре.

Эрдоган выразил желание активно способствовать возобновлению зерновой сделки и подчеркнул роль Турции в разрешении российско-украинского конфликта.

Россия приостановила выполнение соглашения о зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, остается не выполненной.