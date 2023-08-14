Если переворот в Нигере завершится успешно, страна превратится в несостоявшееся государство

В случае успешного завершения вооруженного переворота в Нигере, страна может столкнуться с реальной угрозой государственного кризиса, что, в свою очередь, потребует от Соединенных Штатов пересмотреть свое военное присутствие и возможно, выполнить вывод своих войск. Это создаст благоприятное окружение для террористов, которые смогут планировать и осуществлять новые акты насилия. Подобное мнение высказал посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

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Значимость политической перспективы Нигера вытекает из его роли как последней державы с демократическим режимом в Сахельском регионе. В своем выступлении, дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты вложили не только значительное количество военных сил (более 1100 солдат), но и существенные ресурсы (500 миллионов долларов) в местные вооруженные формирования. Кроме того, была предоставлена помощь на развитие в размере 2,3 миллиарда долларов.

Однако последствия вооруженного переворота, который произошел в июле, оказались сильно дестабилизирующими, и Запад оказался в затруднении, так как показал недостаточную решимость в принятии эффективных мер. По словам Лиман-Тингуири, хотя администрация президента Джо Байдена поддерживает текущее нигерийское правительство и решение о военном вмешательстве со стороны ЭКОВАС, она не выразила готовности к более решительным действиям. Дипломат призвал к вмешательству, осознавая, что это может повлечь за собой жертвы среди мирного населения, но подчеркнул, что необходимость вмешательства остается критической.

Кроме того, ранее СМИ сообщали о готовности повстанцев в Нигере заключить соглашение с ЭКОВАС.