Хантер Байден заявил о срыве сделки со следствием прокуратурой

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, выступил с заявлением о разрыве сделки с юридическими органами, как сообщает издание Wall Street Journal. По словам Хантера Байдена, прокуратура нарушила ранее согласованное соглашение об признании вины. Этот ход событий произошел после того, как спецпрокурор США Дэвид Вайс объявил о сорванных переговорах между представителем Хантера Байдена и следствием.

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Информация о сделке Хантера Байдена с правоохранительными органами стала известна ранее. Согласно соглашению, Хантер Байден согласился признать вину по двум обвинениям и ожидал условного наказания.

Юридические аналитики подчеркивают, что данное соглашение предоставляло гарантии Хантеру Байдену от возможных преследований в связи с нарушениями, связанными с наркотиками и налогами. Кроме того, в сделке также было затронуто обвинение в незаконном владении пистолетом Colt Cobra .38 Special, однако это обвинение было временно исключено из рамок соглашения.