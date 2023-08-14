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Джон Болтон заявил об оттягивании Байденом поражения Украины
Об этом он рассказал в интервью Wall Street Journal

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Бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа, Джон Болтон, дал свой анализ политики администрации нынешнего президента США, Джо Байдена, по отношению к Украине. В своей статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, он выразил убеждение, что замедление в контрнаступлении со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объясняется недостаточно эффективными поставками военной помощи Киеву. Болтон подчеркнул, что споры вокруг оружейных поставок, страх перед обострением ситуации и действия России привели к "парализующей осторожности" ряда стран. Он также отметил, что НАТО не проявляет должной готовности поддержать полный суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Согласно высказыванию бывшего советника Трампа, неспособность ВСУ добиться значительных успехов в текущей операции является результатом стратегии, направленной на отсрочивание победы России, предпринятой администрацией Джо Байдена. Болтон предостерегает от "нерешительности" президента и обвиняет его в замедлении украинского наступления.

Ранее Джон Болтон заявил, что обсуждение возможности вступления Украины в НАТО – это такое себе занятие. Он выразил убеждение, что такие диалоги отправляют неверный сигнал России о дроблении альянса и отсутствии внутреннего единства.

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glavhyilo
22:37
инстукторы просто тупорылые у пиндосов и их друзей,они не воевали никогда по-взрослому в эти дни и ничему никого научить не смогут,ибо сами не знают
Джон Болтон заявил об оттягивании Байденом поражения Украины
александр плешков
22:35
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