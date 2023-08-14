Илон Маск согласился с аналитиком из Британии о провале контрнаступления Украины

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выразил поддержку мнению британского аналитика Александра Меркуриса относительно провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Маск поделился своим мнением в комментариях к записи в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Меркурис высказал свою озабоченность ролью, которую сыграли Соединенные Штаты в украинском кризисе. Он подчеркнул, что начальные действия США игнорировали тревоги России по вопросам европейской безопасности. Аналитик также обвинил США в дестабилизации и срыве переговоров между Москвой и Киевом, запланированных в Турции. Он подчеркнул, что после неудачи контрнаступления украинских вооруженных сил, лучшим путем было бы начать диалог с Россией. Однако, США продолжают настаивать на продолжении военных действий.

Аналитик подчеркнул, что на каждом решающем этапе американское руководство выбирало путь конфронтации и конфликта. Маск выразил свое согласие с этой точкой зрения, написав: "Полностью согласен".

Ранее Маск также поддержал заявление инвестора Дэвида Сакса о неудачной попытке контрнаступления ВСУ.