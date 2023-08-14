Сформированный мятежниками военный совет намерен предъявить обвинения

В Нигере повстанцы намерены предъявить обвинения свергнутому президенту страны, Мохамеду Базуму, обвиняя его в государственной измене. По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на Al Jazeera, мятежный военный совет, созданный повстанцами, утверждает наличие доказательств, подтверждающих их обвинения.

реклама

Эти улики будут использованы для возбуждения уголовного дела против Мохамеда Базуму и его сообщников, которым также предъявляют обвинение в создании угрозы национальной безопасности и государственной стабильности. Этот поворот событий следует за успешным переворотом, произошедшим 26 июля, когда президентская гвардия свергла Мохамеда Базуму.

Лидеры повстанческого движения также выразили готовность к диалогу с государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которые осудили их действия и рассматривали возможность военного вмешательства, с приоритетом на поиск дипломатического решения ситуации.