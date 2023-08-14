Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном хранении оружия

Джейми Раскин, демократический член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США, выразил уверенность в том, что сын президента Джо Байдена, Хантер Байден, совершил ряд действий, которые можно назвать "настоящими нарушениями закона". В ходе своего выступления на телеканале ABC, Раскин отметил, что процесс расследования, связанный с Хантером Байденом, сталкивается с определенными трудностями. Он также подчеркнул, что имеется явное впечатление о том, что Хантер Байден, возможно, погрузился в проблемы с наркотиками и совершил несколько незаконных и морально неприемлемых действий.

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Раскин подчеркнул важность независимости судебной системы и призвал политиков воздерживаться от влияния на нее. Он выразил мнение, что следует дать процессу развиваться естественным путем.

Хантера Байдена обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном хранении оружия. Вначале он планировал признать свою вину по этим обвинениям, но после заявления федерального судьи из Делавэра о необходимости дополнительного времени для рассмотрения заключенного с прокурорами соглашения о признании вины, он изменил свое решение.