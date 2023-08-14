реклама
За последние два года Вооруженные силы Великобритании оказали сопровождение для более чем 100 российских военных кораблей, как сообщила Аннабель Голди, заместитель министра обороны Соединенного Королевства, ссылаясь на публикацию в газете Daily Express.
реклама
В период с 2021 по 2022 годы королевские Военно-морские силы Великобритании провели сопровождение для 66 российских военных кораблей в британских водах, а в течение 2022 года - для 41 корабля, как отмечено в заявлении Министерства обороны.
Более того, за указанный период британские военные также успешно выявили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне.
В марте текущего года фрегат HMS Portland из состава Военно-морских сил Великобритании сопровождал российские корабли вблизи британских вод.