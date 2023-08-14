ВМС Великобритании сопроводили более 100 военных кораблей России

За последние два года Вооруженные силы Великобритании оказали сопровождение для более чем 100 российских военных кораблей, как сообщила Аннабель Голди, заместитель министра обороны Соединенного Королевства, ссылаясь на публикацию в газете Daily Express.

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В период с 2021 по 2022 годы королевские Военно-морские силы Великобритании провели сопровождение для 66 российских военных кораблей в британских водах, а в течение 2022 года - для 41 корабля, как отмечено в заявлении Министерства обороны.

Более того, за указанный период британские военные также успешно выявили и отследили несколько российских подводных лодок в морской зоне.

В марте текущего года фрегат HMS Portland из состава Военно-морских сил Великобритании сопровождал российские корабли вблизи британских вод.