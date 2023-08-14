Назван общий объем поставленной Украине военной помощи со стороны Запада

Представитель Европейской комиссии, Петер Стано, объявил о суммарной военной поддержке, предоставленной Украине со стороны западных стран с февраля 2022 года. Общий объем этой помощи оценивается в 20 миллиардов евро.

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Этот пакет включает как двусторонние поставки оборонительной военной техники от отдельных государств-членов, так и финансирование на сумму 5,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Стано подчеркнул, что, несмотря на то, что объем помощи Киеву превзошел ожидания, он продолжает наращиваться.

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил беспокойство по поводу ситуации в Украине. Он подчеркнул, что конфликт достиг опасной точки, отметив, что политическая система страны находится на грани, и этот кризис может произойти в любой момент.

В дополнение к этому, США выделили дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи Украине. Тем не менее, большинство американцев выступает против такой помощи Киеву и выражает свое недовольство такими действиями.