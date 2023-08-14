Российский полковник высказался о будущем тяжелого беспилотника «Партизан»

"Партизан" - перспективный российский беспилотный аппарат тяжелого класса, который в настоящее время находится на стадии разработки. Об этом заявил бывший военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, в эксклюзивном интервью для "Ленты.ру".

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"На данном этапе проекта уже созданы прототипы для обучения и тестирования. Планы Сибирского научно-исследовательского института авиации предусматривают завершение испытаний к концу текущего года. В случае успешного создания производственной базы, годовой объем выпуска таких беспилотных аппаратов может достигать десятка", - поделился эксперт.

Прежде чем принимать окончательное решение о внедрении "Партизана", необходимо провести его конструкцию и испытания в сотрудничестве с вооруженными силами. Только после проверки нескольких экземпляров на практике можно будет определить практическую ценность аппарата. На данный момент мы имеем дело с активной разработкой.

Согласно информации, предоставленной бывшим директором Сибирского научно-исследовательского института авиации Владимиром Барсуком, испытания "Партизана" закончатся к концу 2023 года. Продемонстрированный образец пройдет наземные статические испытания в период с августа по сентябрь.

Барсук также добавил, что после завершения этой стадии будут рассматриваться вопросы запуска предсерийного производства и определения необходимого объема производства.